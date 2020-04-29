Нью-Йорк, США, , 10:17 — REGNUM Создатели анимационного сериала «Звёздные войны: войны клонов» выложили в сеть ролик, в котором показано, как снимался бой между Асокой и Дартом Молом. Видео было опубликовано 28 апреля на YouTube-канале Star Wars.

Эта сцена фильма создавалась при помощи технологии захвата движения, к её созданию были привлечены актёры, владеющие боевыми искусствами. Зрители могут видеть, как создавались различные моменты боя и послушать их рассказ (на английском языке).

Ранее Disney выложили в сеть описания двух последних эпизодов седьмого и финального сезона «Войн клонов». Она будут называться «Разбитые» и «Победа и смерть».

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