Москва, , 10:11 — REGNUM Подобрку современной оперы от пяти всемирно известных режиссеров представил проект «Москвастобой». Видеозаписи спектаклей опубликованы на сайте проекта.

Спектакли выложены в подборке «Режиссеры». Зрителям предложили к просмотру оперы: «Волшебная флейта» Моцарта в постановке Ромео Кастеллуччи, «Сказки Гофмана» Оффенбаха в постановке Кшиштофа Варликовского, «Электра» Рихарда Штрауса от режиссера Патриса Шеро, «Весенние бури» Яромира Вайнбергера от режиссера Барри Коски, «Милосердия Тита» Моцарта от режиссера Питера Селларса.

Ранее в рамках проекта «Москвастобой» были опубликованы еще две подборки: «Примадонны» с лучшими женскими голосами и «Primo Uomo» с самыми известными современными мужскими голосами оперы.