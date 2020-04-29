Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Вместо Пекинского международного кинофестиваля будет проведён «Весенний кинофестиваль» в онлайн-формате, трансляцию будет вести потоковый сервис iQIYI. Об этом 28 апреля сообщил журнал Variety.

Изначально планировалось, что десятый по счету фестиваль пройдёт с 19 по 26 апреля 2020 года, однако он был отложен на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса. В результате в качестве временной меры организаторы решили с 1 по 5 мая 2020 года провести в его рамках «Весенний кинофестиваль».

Они отметили, что Пекинский международный кинофестиваль по-прежнему «отложен». Пока не известно, какие фильмы войдут в программу онлайн-фестиваля, однако администрация сообщила, что это будут «новые блокбастеры», зарубежные фильмы и ленты, которые получили награды в прошлые годы.

Пекинский международный кинофестиваль впервые был проведён в 2011 году. В качестве его спонсора выступает правительство муниципалитета Пекина.

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