Сиэтл, США, , 09:47 — REGNUM Трейлер второго сезона сериала «Возвращение домой», продюсером и режиссером которого выступил Сэм Эсмейл, снявший первый сезон сериала, появился в сети. Двухминутный ролик опубликован на странице телеканала Amazon Video в YouTube.

Первый сезон проекта рассказывал об экспериментах военных по стиранию памяти. Главную роль в нем сыграла Джулия Робертс («Красотка»). Новая картина является продолжением истории.

Новая главная героиня, которую играет американская певица и актриса Жанель Моне, просыпается в лодке посредине озера. Она ничего не помнит и в поисках ответов попадает в компанию Geist Group, связанную с центром «Возвращение домой».

Премьера второго сезона состоится на Amazon Prime 22 мая.