Лос-Анджелес, США, , 09:29 — REGNUM Губернатор Калифонии Гэвин Ньюсом заявил, что кинотеатры в регионе будут закрыты ещё несколько месяцев. Об этом 29 апреля сообщил журнал Variety.

Ньюсом изложил план, согласно которому восстановление экономики Калифорнии будет производиться в четыре этапа, а открытие кинотеатров возможно лишь на третьем. Он подчеркнул, что речь идёт не о неделях, а о месяцах. На третьем этапе также будут открыты парикмахерские, спортивные залы, церкви и т.д.

Отмечается, что все эти организации начнут работать, применяя определённые санитарные меры. На третьем этапе также станет возможным проведение спортивных мероприятий, но без участия зрителей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти штата Флорида назвали условия для возобновления работы крупнейшего в мире парка развлечений Walt Disney World Resort. Ожидается, что при предложенных мерах он будет открыт в июне 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США назвали условия открытия крупнейшего парка Walt Disney World