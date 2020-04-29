Лондон, , 09:23 — REGNUM Серия фильмов по мотивам романов «Плоский мир» британского писателя Терри Пратчетта решили снять киностудии Motive Pictures и Endeavor Content. Об этом сообщает журнал о событиях в мире шоу-бизнеса Variety.

Для реализации проекта студии объединились с компанией Narrativia, которую писатель создал незадолго до своей смерти в 2012 году. Какие книги из серии романов будут экранизированы, пока не сообщается.

Журналисты издания сообщают, что экранизации планируется выпустить в полном соответствии духу первоисточников и авторскому стилю Пратчетта.

Также в сообщении уточняется, что тираж порядка 40 романов Пратчетта превышает 100 млн экземпляров.