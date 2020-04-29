Лос-Анджелес, США, , 08:19 — REGNUM Во время общения с фанатами в сети режиссёры Энтони и Джо Руссо ответили на вопрос о том, что собой представляет новый Халк, который появился в кинокомиксе «Мстители: Финал». Публикацию они разместили 28 апреля на своей странице в Twitter.

«Личность, которая сейчас существует, — это новое существо… Это слияние Брюса Бэннера и Халка», — написали братья Руссо. Они сделали это после того, как один из поклонников киновселенной Marvel спросил, присутствует ли оригинальный Халк в «умном Халке».

https://twitter.com/Russo_Brothers/status/1254924745717383168

Общение с поклонниками кинематографисты провели в рамках празднования годовщины выхода на экраны фильма «Мстители: Финал». Они также выложили на своей странице первый час кинокомикса и сцену прощания Криса Эванса с ролью Капитана Америка.

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