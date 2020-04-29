Вашингтон, , 07:51 — REGNUM В сети набирает популярность фотография, на которой запечатлён женский косплей Эша Кетчума из аниме-сериала «Покемон». Снимок был опубликован 29 апреля на портале Comicbook.

Косплей был выполнен девушкой, известной в Instagram под ником Frederie. В комментарии к публикации она разместила фразу Эша Кетчума: «Требуется слишком много усилий, чтобы заставить кого-то полюбить тебя».

«Вот вам, парни, еще немного Эша Кетчума. Надеюсь, у всех вас будет отличный день!», — добавила Frederie.

https://www.instagram.com/p/B_UFC3EDHpi/

Ранее в сеть выложили фотографию косплея Тацумаки — самой сильной героини аниме и манга-сериала «Ванпанчмен». Он был исполнен пользовательницей форума Reddit, известной под никомTsuki.des.

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