Лос-Анджелес, США, , 06:34 — REGNUM Власти округа Ориндж (штат Калифорния, США) назвали правила, которым должно следовать руководство «Мира Уолта Диснея» (Walt Disney World Resort) для того, чтобы парк можно было открыть для посетителей в июне 2020 года. Об этом 29 апреля сообщил портал Screen Rant.

Согласно предложению комиссии, которая занимается вопросами восстановления экономики округа Ориндж после эпидемии коронавируса, тематические парки «Мира Уолта Дисней» будут открываться в три этапа.

На первом этапе парки могут быть открыты при условии, если количество гостей не превысит 50% от максимального. При этом в парки не будут допускаться люди в возрасте 65 лет и старше. На втором этапе количество посетителей предлагается увеличить до 75% от максимального, а третий подразумевает возвращение парка к полноценной работе.

Руководство парка «Мир Уолта Диснея» закрыло его 13 марта 2020 года из-за карантинных мер, введённых в связи с эпидемией коронавируса. 16 марта 2020 года в сеть выложили фотографии его пустых входов, которые многие пользователи сети назвали «странными» и «жуткими».

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