Шанхай, Китай, , 01:54 — REGNUM В Шанхае стартовало строительство музея литературы, который станет еще одним проектом долгосрочного развития культурных достопримечательностей города, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Музей литературы Шанхая в городском районе Хункоу будет иметь площадь 12,5 тыс. квадратных метров по полу. Вице-председатель Шанхайской ассоциации писателей Ма Вэньюнь поприветствовал проект, добавив, что Литературный музей «создаст пространство литературной привлекательности для людей».

Шанхай некогда был очень важным городом для развития китайской литературы в самом начале двадцатого века. Он воспитал традиционных писателей, ставших классиками, известных по всему Китаю и за рубежом вроде Лу Сюня и Ба Цзиня.