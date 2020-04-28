Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM В Петербурге демонтируют фонари с Марсова поля. Как сообщили ИА REGNUM в городском комитете по охране памятников, они нуждаются в реставрации.

Речь идет о шестнадцати фонарях-торшерах, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Мемориал «Борцам революции». Изначально их спроектировали для Благовещенского моста в 1849 году, который в советское время стал называться мостом Лейтенанта Шмидта. Фонари-торшеры представляют собой восьмигранные застекленные плафоны, завершающие столбы в виде колонн коринфского ордера на полой чугунной восьмигранной тумбе.

На Марсово поле фонари перенесли в 1934 году и разместили в центре, по периметру мемориального комплекса. Светильники ремонтировали последний раз лишь в 1966 году.

Сейчас исторические фонари частично находятся в аварийном состоянии, но приступить к их реставрации долгое время не могли, так как они не числились на балансе ни одной организации. В июне 2017 года торшеры были переданы в ведение «Ленсвета».

Демонтаж начался с восьми наиболее аварийных фонарей и их элементов. От двух фонарей остались лишь тумбы основания. Чугунные конструкции подвержены коррозии, сохранившиеся декоративные элементы имеют выбоины, сколы, трещины и деформации, наблюдаются расхождения сварных швов, утрата и поздние ремонтные замены исторических деталей. Реставрационные работы займут около полутора лет. Затем их вернут на место.

Однако на территории всего Марсова поля решено установить и новые светильники.

«КГИОП не просто далось решение о замене фонарей советского периода на современные. Проектировщики, специалисты в области сохранения наследия и специалисты по освещению долго спорили о том, какие здесь могут быть применены виды светильников, но в итоге решили, что все привыкли к фонарям с круглыми белыми плафонами, и их надо сохранять. Они не изготавливались специально для Марсова поля, это было массовое производство. В 1930-е годы такие светильники устанавливались на территориях большинства садов и парков, но тем не менее они уже стали неотъемлемой частью исторического образа сада-партера. Поэтому в итоге пришли к решению, что они будут сохранены частично и частично заменены на аналоги с улучшенным качеством освещения», — заявил заместитель главы КГИОП Алексей Михайлов.

Реконструкцию освещения планируют начать в 2021 году. Оставшиеся восемь исторических фонарей будут также направлены на реставрацию в следующем году.