Москва, , 13:56 — REGNUM Международный проект с участием известных культурных и общественных деятелей «Музыка мира» в честь 75-летней годовщины Великой Победы организовал фонд «Открытое море». Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Трансляция большого концерта состоится 8 мая из Зала Славы в Музее Победы на Поклонной горе. В сообщении пресс-службы говорится, что проект «Музыка Мира» направлен на расширение границ празднования Великой Победы и способствует прославлению силы духа человека.

В рамках проекта планировались живые выступления на нескольких площадках, но из-за пандемии коронавируса в планы организаторов были внесены коррективы. Так, 12 июля пройдет симфонический концерт на территории музея-заповедника «Звонница» Прохоровского поля Белгородской области — части Курской дуги.

Живой симфонический концерт в Софии (Болгария) перенесен на сентябрь 2020 года. В октябре состоится симфонический концерт в Торгау (Германия).