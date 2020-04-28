Кэри, США, , 13:47 — REGNUM Виртуальный концерт Трэвиса Скотта привлёк в Fortnite почти 30 млн уникальных пользователей. Об этом разработчики «королевской битвы» сообщили 27 апреля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1254817584676929536

При этом, в общей сложности, у шоу больше 45 млн просмотров. Этот результат значительно превзошёл прошлый рекорд виртуального концерта в Fortnite — прошлогоднее выступление диджея Marshmello привлекло всего 10,7 млн геймеров.

Напомним, Fortnite — это многопользовательский шутер от американской компании Epic Games. Его релиз состоялся в 2017 году.

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