Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Серьезное снижение гонораров за концерты после окончания режима самоизоляции из-за распространения коронавируса готовы рассматривать при заключении контрактов музыканты российской группы «Несчастный случай». Об этом 27 апреля заявил лидер группы Алексей Кортнев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Кортнев отметил, что, как только окончится карантин, коллектив кинется выступать на любых площадках.

«Я прекрасно понимаю, что придется выступать если не буквально за еду, то за какие-то сниженные гонорары», — заявил артист.

Лидер группы пояснил, что после прекращения действия режима самоизоляции народ выйдет из своих домов «очень жадный до зрелищ», но при этом «обнищавший сильно». Поэтому у потенциального зрителя не будет достаточно средств, чтобы оплатить поход в дорогой клуб или большой концертный зал, поделился своим мнением Кортнев.

Также он добавил, что впервые за многие годы музыканты группы готовы отменить свои летние каникулы, потому что и так более месяца сидят дома без работы.

«Мы очень хотим вернуться к живым выступлениям», — закончил музыкант.