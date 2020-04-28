Москва, , 12:44 — REGNUM Московское издательство «Пятый Рим» объявило кампанию по сбору денег на издание книги Алексея Стаценко «22 июня, ровно в четыре часа… Оборона столицы Советской Украины».

Это хроника обороны Киева, показанная глазами ее участников — от простой домохозяйки, до генерала. Первый секретарь ЦК компартии Украинской ССР Хрущев, командующий войсками Юго-Западного фронта генерал Кирпонос, корреспондент газеты «Комсомольская правда» Гайдар и многие другие, менее известные персонажи проходят перед читателем. Подобный подход позволяет дать развернутую картину происходивших событий и показать массу деталей, которые остались в памяти простых людей, но никогда не могли попасть в официозные или научные публикации. Источником для книги послужили опубликованные и неопубликованные мемуары, интервью с участниками событий, пережившими войну, в том числе и те интервью, что брал у ветеранов лично автор. Повествование охватывает период — с рассвета 22 1941 года, когда на Киев упали первые немецкие бомбы и до взрывов домов, которые прозвучали в конце сентября уже в оккупированном городе.

Алексей Стаценко — киевлянин. Историю обороны города он изучает уже не первый десяток лет. Начинал с изучения боев в Киевском укрепрайоне, а потом интерес неизбежно перекинулся на тему «человек на войне». В книге Стаценко нет никакой политики, нет скороспелых выводов на злобу дня. Хотя в ней не содержится взгляд врага, немецких документов и мемуаров уже опубликовано столько, что картину просто дополнить. С другой стороны, если мы смотрим на какую-то историю изнутри сообщества, то действия врага должны для нас выглядеть так, как они видятся людьми, от имени которых идет повествование.

Оборона Киева в 1941 году, как и вся война, не была, разумеется, делом киевлян, украинцев или какой-то социально-этнической группы. Воевал весь народ, невзирая на национальность, социальное происхождение и даже политические взгляды. Против беды объединились все. И именно это удалось показать автору книги.

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