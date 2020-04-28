Лос-Анджелес, США, , 11:44 — REGNUM Райан Рейнольдс опубликовал обложки журнала Total Film, в очередном выпуске которого главной темой стала будущая картина «Главный герой» (Free Guy). Он сделал публикацию 28 апреля на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что в тексте поста актёр уже во второй раз заявил, что «Главный герой» — это его самый любимый фильм в карьере. «Это настоящий фастбол (вариант броска мяча в бейсболе — ИА REGNUM) радости», — написал Рейнольдс.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1254926972125433856

Напомним, по сюжету будущей картины главный герой Райана Рейнольдса является персонажем компьютерной игры, в которой геймеры могут делать всё, что захотят. После того, как он это понимает, он решает спасти свой мир от полного уничтожения.

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