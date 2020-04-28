Сиэтл, США, , 10:48 — REGNUM Стивен Ён, которого зрители знают по роли Глена Ри в сериале «Ходячие мертвецы», подписал своё первое соглашение с компанией Amazon Studios. Об этом 28 апреля сообщил портал Cocmicbook.

В рамках сэтого соглашения Ён, в том числе, выступил в качестве актёра озвучки в проекте мультсериала для взрослых «Непобедимый» (Invincible), над которым также будет работать создатель «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман.

Менеджер Amazon Studios Альберт Чан отметил, что актёр, обладающий различными талантами, идеально подходит для команды Amazon Studios и наверняка станет популярным среди её аудитории.

Компания Skybound Entertainment Роберта Киркмана подписала контракт на создание нового шоу для потокового сервиса Amazon Prime в 2017 году. Последним телепроектом Стивена Ёна стал сериал «Сумеречная зона», который телеканала CBS начал показывать в апреле 2019 года.

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