Лос-Анджелес, США, , 10:16 — REGNUM Режиссёры Энтони и Джо Руссо выложили в сеть видео, в котором показано как Крис Эванс прощается с ролью Капитана Америка. Ролик они опубликовали 28 апреля на своей странице в Twitter.

Зрители могут видеть, как после съёмок одной из последних сцен фильма «Мстители: Финал» актёр обнимается с членами съёмочной группы. Режиссёры написали, что они выражают любовь и уважение к Эвансу, который совершил такое длительное путешествие.

https://twitter.com/Russo_Brothers/status/1254943003040346112

Ранее ИА REGNUM сообщило: актёр Себастиан Стэн объяснил, почему в конце фильма «Мстители: Финал» Капитан Америка отдал щит не своему другу Баки Барнсу (Зимнему Солдату), а Сэму Уилсону (Соколу).

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