Нью-Йорк, США, , 09:27 — REGNUM В производстве телеканала HBO находится сериал «Восставшие из ада» по культовой хоррор-франшизе. Об этом 28 апреля сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, в качестве сценаристов шоу выступят Марк Верхайден («Звёздный крейсер «Галактика», «Герои») и Майкл Догерти («Годзилла 2: Король монстров», «Крампус»). Снимать пилотный эпизод будет Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин»).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что проект ремейка фильма «Восставший из ада» получил режиссёров и сценаристов. Снимать картину будет Дэвид Брукнер, а над созданием адаптации будут работать Бен Коллинси Люк Петровски.

Читайте ранее в этом сюжете: У ремейка ужастика «Восставший из ада» появились режиссёр и сценаристы