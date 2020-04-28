Лос-Анджелес, США, , 09:14 — REGNUM Себастиан Стэн, известный зрителям по роли Зимнего Солдата в фильмах Marvel, ведёт переговоры по поводу своего участия в проекте перезагрузки классического фильма «Дракула» кинокомпании Universal. Об этом 28 апреля сообщил портал Screen Rant.

Актёр сообщил, что он сам обратился к режиссёру Карин Кусама, с которой вместе работал над фильмом «Возмездие» (2019). Он рассказал в интервью журналистам, что написал ей письмо, в котором напомнил, что он является выходцем из Румынии.

Напомним, кроме кинокомиксов Marvel Себастиан Стэн снялся в таких картинах, как «Тоня против всех», «Удача Логана» и «Мы всегда жили в замке». Сейчас актёр работает над созданием анимационного сериала «Что если???», в котором он озвучит Баки Барнса (Зимнего Солдата).

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