Лос-Анджелес, США, , 07:20 — REGNUM В сеть выложили новые кадры предстоящей картины «Лицо со шрамом», в которой главную роль исполнит Том Харди. Изображения были опубликованы 27 апреля на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1254827532081381376

Сюжет будущего фильма расскажет о позднем периоде жизни известного гангстера Аль Капоне, снимает его режиссёр Джош Транк. Опубликованные кадры дают понять, что в картине будет показан другой образ одного из самых известных преступников, не такой, к которому привыкли зрители.

https://twitter.com/MessiAvatar/status/1254509119006007296

Ранее фильм Джоша Транка носил рабочее название «Фонзо» (Fonzo), впоследствии оно было изменено на Capone (в России фильм выйдет на экраны под названием «Лицо со шрамом»).

Сюжет картины расскажет о жизни Аль Капоне после освобождения из тюрьмы в ноябре 1939 года. Кроме Тома Харди к проекту присоединились Ноэль Фишер, Линда Карделлини, Кайл Маклахлен, Мэтт Диллон и другие известные актёры.

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