Лос-Анджелес, США, , 07:02 — REGNUM Создатели популярного анимационного сериала «Рик и Морти» опубликовали видео, в котором рассказали о трудностях, с которыми приходится сталкиваться аниматорам. Ролик был выложен 27 апреля на портале Screen Rant.

Художники отмечают, что изначально анимация сериала была достаточно простой, однако после того, как в 2013 году состоялась премьера «Рика и Морти» и шоу стало популярным, в неё было вложеного много денег. В итоге работа над сериалом становилась всё более и более сложной. Создатели видео показали, до какого уровня может доходить сложность в некоторых моментах, которые могут показаться зрителям незначительными.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что один из авторов сценария сериала «Рик и Морти» — Джефф Ловенесс будет работать над созданием кинокомикса «Человек-муравей 3». Он также известен зрителям по работе над сериалом «Чудотворцы» и некоторыми сюжетными линиями ряда фильмов Marvel.

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