Нью-Йорк, США, , 06:48 — REGNUM В сеть выложили некоторые страницы книги, посвящённой созданию сериала «Академия Амбрела». Изображения были опубликованы 27 апреля на странице портала Screen Rant.

В книге, помимо прочего, присутствуют фотографии фанатских сувениров, обложки комиксов в стиле ретро (которые можно было увидеть в сериале), страницы с информацией о главных героях и фотографии со съёмочной площадки. В книге также присутствуют различные наброски, которые делали создатели сериала.

Издательство Dark Horse представило книгу про создание сериала «Академия Амбрела» в январе 2020 года. Потоковый сервис Netflix выложил на свой сайт первый сезон шоу 15 февраля 2019 года. В марте 2019-го компания объявила, что оно будет продлено на второй сезон.

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