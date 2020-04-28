Москва, , 01:06 — REGNUM Премьера художественного фильма «Шугалей», основанного на реальных событиях, состоится 1 мая в 21:00 на канале НТВ.

В центре фильма история российского социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана, которые были похищены в Ливии во время проведения научного исследования, результаты которого оказались неугодны властям, и без суда отправлены в частную тюрьму в Триполи, где находятся до сих пор. Фильм, по словам его создателей, — еще одна попытка привлечь внимание мировой общественности к судьбе похищенных людей, чтобы добиться их освобождения.

Главные роли в картине исполнили Кирилл Полухин и Олег Абалян, фильм снял режиссер Денис Нейманд.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были захвачены в Триполи и почти год удерживаются с частной тюрьме «Митига» на территории одноименного аэропорта, превращенного в военную базу силами, поддерживающими Правительство национального согласия.