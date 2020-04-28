Екатеринбург, , 00:07 — REGNUM Музыкантов до 19 лет приглашает в число своих участников екатеринбургский конкурс юных исполнителей Ural Music School.

Принять участие в состязании талантов могут как сольные исполнители, так и подростковые музыкальные группы. Конкурс интересен тем, что это действительно школа мастерства, так как участники две недели будут работать вместе с наставниками, которые проведут для них матер-классы, а также будут помогать каждому индивидуально с домашними заданиями, которые здесь будут задавать, как в самой настоящей школе. Ребят ждут ежедневные репетиции в студии, общение друг с другом и с опытными музыкантами.

Впервые конкурс состоялся в 2017 году, его организатором был Вадим Самойлов («Агата Кристи»). В этом году конкурс Ural Music School пройдет в Екатеринбурге с 17 по 29 августа, заявки будут приниматься с 4 мая до 1 августа.

Напомним, Свердловск-Екатеринбург стал в свое время стартовой площадкой для таких ярких деятелей музыкального мира как Илья Кормильцев и Вячеслав Бутусов («Наутилус Помпилиус»), Вадим и Глеб Самойловы («Агата Кристи»), Владимир Шахрин «Чайф» и других.