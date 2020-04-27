Москва, , 21:02 — REGNUM Конкурсные фильмы российского международного фестиваля документального кино Beat Film Festival покажут на платформе «КиноПоиск HD» начиная с 27 апреля.

Фильмы, традиционно входящие в программу фестиваля, посвящены новым веяниям в культуре: в музыке, кино, изобразительном искусстве, медиа-технологиях. Среди лент этого года «Рейв в Иране», «Студия 54», «Баския: Взрыв реальности», «Дух Баухауса», «Соберись перед прыжком», «Берлинский фейсконтрольщик».

По словам директора «КиноПоиска» по контенту Ольги Филипук интерес к документальному кино на стриминговых сервисах сейчас очень высок.

Beat Film Festival должен был пройти с 27 мая по 7 июня, но из-за эпидемии коронавируса перенесен почти на два месяца и состоится с 21 июля по 2 августа.

Напомним, Beat Film Festival проходит ежегодно с 2010 года в конце мая-начале июня в Москве.