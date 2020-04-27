Посёлок городского типа Коктебель , Крым, , 20:11 — REGNUM Благотворительный онлайн-марафон в поддержку врачей и больниц проведет музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party 30 апреля.

Мероприятие пройдет под названием Doctor Jazz Party и начнется в 16:00 по московскому времени. Как это уже стало традицией во время пандемии, музыканты будут играть не в зале, а в самых разных местах, включая собственные квартиры, в единую программу их объединит интернет.

«Все, что мы соберем в рамках нашего марафона, мы отдадим врачам, тем, кто помогает нам в эти тяжелые времена», — пообещал основатель фестиваля тележурналист Дмитрий Киселев.

В концерте-марафоне примут участие 27 джазменов и джазовых коллективов из России, США, Индии, Италии, Японии, Армении и других стран. А сам фестиваль Koktebel Jazz Party, как надеются его организаторы, пройдет с 21 по 23 августа в Коктебеле.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции большинство крупнейших культурных мероприятий во всем мире перенесено на более поздние сроки или отменено. Многие артисты и музыканты записывают обращения и устраивают акции в поддержку врачей, находящихся на переднем крае борьбы с болезнью.