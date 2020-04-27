Лос-Анджелес, США, , 17:43 — REGNUM Лишь на одну четверть исполнилась мечта актера Роберта Паттинсона о роли Бэтмена — ровно такую часть материала успела снять команда фильма в Лондоне до эпидемии коронавируса.

Премьера первого фильма перезагруженной трилогии о Человеке-летучей мыши от компании Warner Bros. должна была состояться будущим летом, но уже понятно, что этого ждать не следует, так как начавшиеся в январе съемки прервались из-за эпидемии.

Подробности сюжета будущего фильма пока не афишируются, известно лишь, что среди противников, с которыми придется столкнуться супергерою, будут Женщина-кошка, Пингвин и Загадочник, а по жанру это будет в большей степени детектив в стиле нуар, чем боевик или фантастика.

Роли в фильме кроме Паттинсона исполнят Питер Сарсгаард, Зои Кравиц и другие, режиссером картины выступает Мэтт Ривз («Впусти мення», «Планета обезьян»).

Напомним, из-за пандемии коронавируса съемки большинства фильмов и сериалов приостановлены, а премьеры перенесены на более поздний срок.