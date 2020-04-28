Тегеран, , 07:34 — REGNUM Три иранские работы «Тени без солнца» режиссера Мехрдада Оскуэя, «Шепот бумажек» Бехзада Налбанди и «Copper Notes of a Dream» Резы Фарахманда будут показаны на Международном фестивале документального кино в Мюнхене (Германия). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 апреля.

Ранее фильм «Тени без солнца» получил приз «За лучшую режиссуру» на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (Нидерланды). Он также завоевал награду от жюри на кинофестивале Under The Big Sky.

Фильм Бехзада Налбанди «Шепот бумажек» ранее участвовал в номинации «Luminous» Международного фестиваля документального кино в Мюнхене.

Картина Фарахманда «Copper Notes of a Dream» принимала участие в Международном кинофестивале в Локарно и была приглашена на участие в Международном кинофестивале в Кэмдене (штат Нью-Джерси, США).

Международный фестиваль документального кино проводится ежегодно в Мюнхене с 1985 года. Проведение события с участием 121 фильма из 42 стран мира запланировано на 6−24 мая.