Лос-Гатос, США, , 17:07 — REGNUM Не собирается сдавать позиции из-за коронавируса крупнейший стриминговый сервис Netflix, заявляют топ-менеджеры ресурса.

По их словам, у Netflix этот год полностью закрыт премьерами уже готовых проектов, причем, немалый задел останется и на 2021 год. Также директор по контенту компании Тед Сарандос отрапортовал о рекордном приросте подписчиков.

Избежать крупных потерь из-за пандемии Netflix смог, в том числе, потому, что оперативно перевел на дистанционную работу коллективы проектов, находящихся на стадии постпродакшна — это около 200 фильмов и сериалов, которые готовятся к релизу на производственных площадках по всему миру. По словам Сарандоса, никаких изменений в график этого года сервису вносить точно не придется.

На относительно благополучное положение компании повлияло прежде всего то, что Netflix никак не связан с закрывшимися из-за пандемии кинотеатрами. К тому же его основной контент — это сериалы, которые снимаются целыми сезонами, которые обычно полностью готовы задолго до даты выхода

Напомним, киноиндустрия во всем мире сильно пострадала из-за распространения новой коронавирусной инфекции и связанных этим ограничительных мер. Выпуск большинства фильмов отодвинут на более поздний срок, некоторые премьеры переносятся в интернет.