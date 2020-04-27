Лос-Гатос, США, , 16:09 — REGNUM Стриминговая компания Netflix не нуждается в переносе премьер своих проектов также, как и другие кинопроизводители в мире, заявил директор компании по контенту Тед Сарандос. Его слова приводит издание The Verge.

По словам Сарандоса, у компании достаточно контента для показов в течение 2020 года, и даже уже имеются готовыми несколько проектов для выхода в 2021 году. Директор рассказал, что компании удалось перевести на удаленную работу около 200 проектов, которые находятся в стадии постпродакшена.

«Наши сериалы и фильмы 2020 года в значительной степени отсняты и находятся на стадии постпроизводства в разных точках мира», — сообщил Сарандос.

Он добавил, что какого-то серьезного изменения графика выходов своих проектов Netflix не ожидает. И изменения графика выхода картин в 2020 году точно не будет, подчеркнул Сарандос.