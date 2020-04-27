Нью-Йорк, США, , 14:44 — REGNUM Сценаристы фильма «Мстители: Война бесконечности» опубликовали фотографию Доктор Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) в костюме Железного Человека (Роберт Дауни-младший). Об этом 27 апреля сообщает портал ComicBook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1254561764911403008

По словам сценаристов, Доктор Стрэндж в механическом костюме мог появиться в эпизоде на космическом корабле Эбони Мо. Однако позже от этой идеи пришлось отказаться.

Напомним, «Мстители: Война бесконечности» — это популярный кинокомикс от Marvel Studios. Он является одним из самых масштабных фильмов-кроссоверов в киновселенной компании.

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