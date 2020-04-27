Сан-Франциско, США, , 14:17 — REGNUM Новым участником программы цифрового мероприятия Summer of Gaming от портала IGN станет ролевая игра Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED. Об этом сообщила пресс-служба портала.

Релиз игры планируется 17 сентября 2020 года. Что из ожидаемого геймерами проекта будет показано на шоу, не уточняется.

Также в IGN объявили, что в рамках мероприятия будет рассказано о новых играх и консолях следующего поколения. Также организаторы поделятся информацией о проектах 2K Games, Bandai Namco Entertainment, Square Enix, Sega, THQ Nordic и других.

Цифровое шоу Summer of Gaming должно состояться в июне и стать некоей заменой выставки E3 2020, отмененной из-за пандемии коронавируса. Как сообщают журналисты портала, подготовка к проведению шоу идет полным ходом.