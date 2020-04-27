Бербанк, США, , 13:28 — REGNUM Новые даты выхода премьер, которые пришлось отложить из-за разразившейся пандемии коронавируса, объявила киностудия Marvel. Об этом сообщило издание DigitalSpy.

Так, первой картиной, которая выйдет после окончания пандемии, станет кинокомикс из вселенной Мстителей «Черная вдова». Ее премьера состоится 6 ноября. Премьер до конца текущего года больше не будет.

12 февраля 2021 года компания представит зрителям фантастическую картину «Вечные». Следом выйдет экранизация одноименного комикса «Шан-чи и легенда десяти колец» — 7 мая 2021 года.

«Человек-паук 3», рассказывающий историю разоблачения личности Питера Паркера, выйдет на экраны 5 ноября 2021 года. Новую историю про скандинавского бога «Тор. Любовь и гром» зрители смогут увидеть 11 февраля 2022 года.

Долгожданное продолжение истории о приключениях Верховного мага Земли «Доктор Стрендж в мультивселенной безумия» представят 25 марта 2022 года. Вторая часть «Черной пантеры» выйдет на экраны 6 мая 2022 года.

И завершающей график выпуска фильмов картиной стала «Капитан Марвел 2», премьера которой запланирована на 8 июля 2022 года.