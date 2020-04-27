Москва, , 12:56 — REGNUM Приостановка кинопроектов и переориентирование производителей на онлайн-кинотеатры не заставит зрителей отказаться от кинематографа после завершения пандемии, заявил кинопродюсер Александр Роднянский. Интервью с ним 26 апреля опубликовал Forbes.

По словам Роднянского, сейчас все кинопроекты, находившиеся в активной фазе производства, остановлены. По его подсчетам, такие проблемы возникли у около 2,4 тысяч фильмов. Он сообщил, что не может сейчас предположить, когда и в какой форме возобновится нормальная работа над проектами.

Кинопродюсер обратил внимание на огромные прибыли стриминговых платформ, активно воспользовавшихся новыми возможностями в период карантина. Так, по его словам, бюджет компании Netflix в 2020 году достиг $20 млрд, что вдвое больше объема кинорынка США.

Проведение кинофестивалей в режиме онлайн Роднянский посчитал невозможным. По его мнению, фестиваль подразумевает выражение уважения картинам и их авторам. Фильмы должны показываться в больших залах. Как сообщил кинопродюсер, в этом году Каннский фестиваль пройдет, вероятнее всего, в Париже в октябре или ноябре.

В заключении Роднянский сообщил, что рано или поздно кинопрокат все-таки преодолеет трудности и восстановится, потому что есть фильмы, которые нельзя смотреть дома. А онлайн-кино может за время пандемии надоесть зрителям.

«Мне кажется, как только выйдут какие-то фильмы, я буду ходить в кино три раза в неделю, чего бы мне это не стоило», — заключил Роднянский.