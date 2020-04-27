Лос-Анджелес, США, , 11:31 — REGNUM Журналист портала The Geeks Worldwide Эмре Кайя раскрыла названия всех эпизодов второго сезона сериала «Мандалорец». Об этом 27 апреля сообщает «Мир Фантастики».

https://twitter.com/Vullein/status/1253391408058241024

С полным списком названий можно ознакомиться на странице журналистки в Twitter. По её словам, в шестом эпизоде появится Асока Тано — ученица Энакина Скайуокера и главная героиня мультсериала «Войны клонов».

Напомним, «Мандалорец» — это фантастический сериал по вселенной «Звёздных войн». Главную роль в шоу исполнил Педро Паскаль.

Читайте ранее в этом сюжете: Сценарист «Ведьмака» Netflix хочет изменить одну из сцен сериала