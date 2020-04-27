Москва, , 06:46 — REGNUM Ужесточить наказание за нарушение авторских прав в интернете предложили в министерстве культуры России. Об этом 27 апреля пишут «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

Одна из мер по предложению министерства будет напрямую относиться к владельцам онлайн-кинотеатров, которые не раскрывают своих личностей и не удаляют контент по запросам правообладателей. Таких нарушителей, полагают в ведомстве, необходимо наказывать блокированием сайтов без решения суда и штрафами, размер которых пока обсуждается.

Необходимые поправки в Минкультуры России предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях, для этого подготовлен соответствующий законопроект. Документ, по планам ведомства, пройдет необходимые для принятия процедуры до конца 2020 года.

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