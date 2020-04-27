Пекин, , 03:01 — REGNUM Серия онлайн-концертов Национального центра исполнительных искусств за три прошедших уикенда собрала более 100 млн просмотров, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Первый онлайн-концерт состоялся 11 апреля, запустив уже целую серию. Он получи название «Весна-онлайн». Его зрителями стали сидящие дома люди во время общенационального карантина в связи с пандемией нового коронавируса. Серия музыкальных композиций направлена на то, чтобы отразить силу через музыку, столь необходимую во время борьбы с эпидемией, сообщили в центре.

Завершившийся недавно третий концерт представил ряд классических номеров, включая Трио для фортепиано, скрипки и валторны Иоганнеса Брамса, «Кол нидрей» Макса Бруха и «Ты и Я» — тематическую песню Олимпиады в Пекине 2008 года. Четвертый концерт намечен на 2 мая.