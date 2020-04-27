Мурманск, , 00:58 — REGNUM В населенном пункте Белокаменка Мурманской области снился рост числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

Сообщается, что за прошедшие сутки зафиксировано 16 новых заражённых вирусом.

В общей сложности в Белокаменке на данный момент 807 инфицированных коронавирусом, что составляет 81,6% от общего числа заражённых в регионе.

Как 26 апреля сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области выявлено 28 новых зараженных вирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Число зараженных SARS-CoV2 в Мурманской области приблизилось к тысяче