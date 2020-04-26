Токио, , 23:27 — REGNUM Автор манги «Хвост Феи» (Fairy Tail) Хиро Масима сообщил, что он получил платиновый трофей в Final Fantasy 7 Remake, то есть заработал каждый второй трофей в игре. Об этом 26 апреля сообщил портал Game Rant.

Мангака опубликовал в Twitter скриншот с достижением. Издание отмечает, что на получение такого трофея обычно уходит около 70 часов игрового времени и подобный результат Масимы говорит о том, что, похоже, он забыл про сон.

Известно, что работа автора манги достаточно тяжёлая и свободного времени у него мало. При этом лишь за день за день до того, как автор получил платиновый трофей вышла последняя глава серии комиксов Fairy Tail: 100 Years Quest.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что модели персонажей Final Fantasy 7 Remake Клауда Страйфа и Джесси Расберри добавили в игру Sekiro: Shadows Die Twice. Модификации доступны для скачивания на портале Nexus Mods.

Читайте ранее в этом сюжете: Релиз игры по манге Fairy Tail перенесли на лето 2020 года