Нью-Йорк, США, , 22:59 — REGNUM Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич сообщила, что сценарист Хейли Холл хотела бы изменить одну из сцен эпизода «Редкие виды», если бы у неё была такая возможность. Об этом продюсер написала 25 апреля на своей странице в Twitter.

«Если бы Хейли Холл могла что-то изменить в этом эпизоде, то это был бы поцелуй Геральта и Йен в пещере. Извини, детка», — написала Хиссрич.

При этом шоураннер ничего не сказала по поводу того, почему Холл хочет изменить этот момент. Издание предположило, что сценарист в итоге могла согласиться с мнением многих фанатов, которым это поцелуй кажется ненужным, чрезмерно драматичным и неуместным.

https://twitter.com/LHissrich/status/1253847884237123584

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Генри Кавилл, исполняющий в сериале роль ведьмака Геральта, начал раскрашивать на карантине фигурки настольной игры Warhammer 40,000. Актёр отметил, что всегда любил это делать, однако в последнее время у него не было возможности заниматься любимым хобби.

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