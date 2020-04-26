Лос-Анджелес, США, , 22:30 — REGNUM Себастиан Стэн, исполняющий в фильмах и сериалах Marvel роль Зимнего Солдата (Баки Барнса) расказал, на какой кинокомикс Marvel будет больше всего похоже предстоящее шоу Disney+ «Сокол и Зимний Солдат». Об этом 26 апреля сообщил портал Digital Spy.

Во время очередного интервью актёр сообщил: съёмки оставили у него впечателние, что сериал будет похож одновременно и на фильм и на телешоу.

«Во многих отношениях это было похоже на фильм… Что мне понравилось в нем, так это то, что по духу он находился в том же мире, что и «Первый мститель: Другая война» (Captain America: The Winter Soldier — ИА REGNUM)», — сказал Стэн.

Ранее компания Disney приостановила производство сериала «Сокол и Зимний Солдат» из-за эпидемии коронавируса. В момент принятия её руководством соответствующего решения команда проекта проводила съёмки в Праге (Чехия).

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