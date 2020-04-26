Ашхабад, , 20:53 — REGNUM Национальный праздник День туркменского скакуна состоялся в столице Туркмении городе Ашхабаде. Об этом 26 апреля сообщает «Иформационный портал Туркменистана».

В праздновании принял участие президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. В честь праздника на ашхабадском ипподроме состоялись конные забег, победителям забегов были вручены денежные призы. Также состоялся конкурс красоты, на котором выбирали самого красивого коня ахалтекинской породы. Считается, что эта порода была выведена на территории современной Туркмении около пяти тыс. лет назад.

Кроме того, состоялись творческие конкурсы среди художников, скульпторов, ювелиров и ткачей на лучшее художественное воплощение лошади.

Президенту Туркмении в знак признательности были преподнесены в дар восемь ахалтекинских коней. На одном из них Бердымухамедов прокатился верхом. Празднование закончилось концертом, в котором приняли участие несколько музыкальных коллективов и танцоры.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии в Туркмении памятника велосипеду, который проинспектировал лично президент Туркмении во время велосипедной прогулки.

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