Нью-Йорк, США, , 20:15 — REGNUM Сэм Уитвер, озвучивший в нескольких проектах «Звёздных войн» Дарта Мола, во время интервью рассказал, что ждёт поклонников сериала Disney «Мандалорец». Об этом 26 апреля сообщил портал Screen Rant.

«Есть вещи, которые (сценарист проекта Дэйв Филони — ИА REGNUM) готовит во втором сезоне «Мандалорца», которые потрясут умы людей», — сказал Уитвер, добавив, что у Филони и Джорджа Лукаса всегда был «один и тот же инстинкт».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Disney опубликовал синопсис двух финальных эпизодов анимационного сериала «Звёздные войны: Войны клонов». Потоковый сервис Disney+ покажет их 1 и 8 мая 2020 года.

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