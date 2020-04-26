Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Любители аниме и манги устроили в сети что-то вроде конкурса среди лучших женских персонажей из различных фильмов и сериалов. На это 26 апреля обратил внимание портал Comicbook.

https://twitter.com/animeaugie/status/1253921123839823872

Всё началось с того, что пользователь Augie опубликовал коллаж с изображениями героинь таких аниме-шоу, как «Моя геройская академия», Bleach, «Ван Пис» и «Демоны старшей школы» (High School DxD).

https://twitter.com/Gaby_PJM/status/1253940520780349440

После этого пользователи стали публиковать в комментариях к публикации изображения и видео своих любимых героинь.

https://twitter.com/josf57/status/1253927889512194048

https://twitter.com/Gaby_PJM/status/1253940520780349440

https://twitter.com/thegeekyguy_/status/1253952721670901760

Они также стали выкладывать другие коллажи, в которых девушки были поделены на разные категории, например, такие как «Задиры», «Злодейки» и другие.

https://twitter.com/PridefuISin/status/1252989526441635840

https://twitter.com/izukuuu_shonen/status/1253746984726519808

Ранее ИА REGNUM сообщило, что первые серии двух популярных аниме-сериалов были выложены на сайте сервиса PlayStation Network Store. В рамках проводимой акции до 8 мая 2020 года геймерам будут доступны первые 13 эпизодов «Атаки титанов» и 10 эпизодов «Чёрного клевера».

Читайте ранее в этом сюжете: В магазине PSN можно бесплатно смотреть «Атаку титанов» и «Чёрный клевер»