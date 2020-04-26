Лос-Анджелес, США, , 19:27 — REGNUM Брэд Питт спародировал учёного-медика, вирусолога и руководителя комиссии США по борьбе с эпидемией коронавируса Энтони Фаучи на передаче Saturday Night Live (SNL). Ролик был опубликован 26 апреля на Twitter-странице телешоу.

https://twitter.com/nbcsnl/status/1254252640399249408

Актёр выступил в рамках рубрики SNL: At Home, в которой участники передачи выступают из дома. Пародия Питта периодически прерывалась вставками различных выступлений Дональда Трампа.

Стоит отметить, что ранее журналисты CNN спросили Фаучи о том, что он думает по поводу возможного появления пародии на себя на SNL. Учёный, рассмеявшись, сказал: он надеется, что этого не произойдёт, однако позже добавил, что если это случится, то он хотел бы, чтобы его спародировал именно Брэд Питт.

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