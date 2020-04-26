Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Фестиваль социальной сети «ВКонтакте», который масштабно проводился ежегодно в Санкт-Петербурге, пройдет в онлайн-формате. При этом руководство сети приняло неординарное решение — вместо 18−19 июля на воздухе, форум состоится с 15 по 21 мая в интернете.

Однако по заверениям организаторов суть форума не изменится — зрители также увидят выступления популярных блогеров, услышат известных музыкантов, а также станут участниками различных интерактивных мероприятий.

Уже приобретенные билеты будут действительны на фестиваль 2021 года.