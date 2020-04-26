Керчь, Крым, , 10:44 — REGNUM Проведение международного форума античного искусства «Боспорские агоны» в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-крымского историко-культурного музея.

В пресс-службе сообщили, что в адрес музея пришло уведомление из минкультуры РФ о переносе фестиваля на 2021 год из-за эпидемиологической обстановки. Организаторы форума уже направили всем участникам фестиваля письма о переносе мероприятия.

Напомним, фестиваль проходил ежегодно с 1999 года в Керчи. В этом году мероприятие должно было состояться уже в 22-й раз. В состав жюри должен был войти знаменитый 85-летний французский актер и режиссер Пьер Ришар.

В рамках фестиваля популяризуется античное искусство, которое считается основой современной европейской культуры. Мероприятия традиционно проходят на открытых площадках памятников культуры древнейших античных городов на крымском полуострове.