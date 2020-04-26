Москва, , 10:12 — REGNUM Трек из нового сериала «Последний министр» представил в сети российский хип-хоп музыкант Noize MC (Иван Алексеев). Трек опубликован в музыкальном сервисе Apple Music и доступен по подписке.

Трек носит название сериала и звучит во время показа титров в каждой серии. Музыкант сообщил на своей странице в соцсети, что работа над треком шла очень легко, а полученный результат ему очень нравится.

«Мне очень нравится результат, и я жду не дождусь, когда мы сможем рубануть эту песню живьём на концерте», — заявил Noize MC.

В словах припева композиции музыкант приводит метафоры двуглавых птиц и башенных звезд. В картине режиссера Романа Волобуева «Последний министр» рассказывается история назначения нового министра в одно из самых малозначительных министерств. Министр развивает активную деятельность, чем сильно раздражает коллег и подчиненных.

Премьера сериала состоялась 26 марта. К настоящему моменту выпущено 9 серий из первого сезона.