Лас-Вегас, США, , 09:27 — REGNUM Новый трек «Fire in bone» представили в сети музыканты американской рок-группы The Killers. Клип к композиции опубликован на канале группы в YouTube.

Музыканты ранее сообщили, что это один из их любимых треков из нового альбома «Imploding the mirage». Это уже вторая песня из альбома. До этого вышел трек «Caution», записанный вместе с Линдси Бакингемом — гитаристом и вокалистом американской рок-группы Fleetwood Mac.

В тексте новой композиции музыканты рассказывают, как тяжело выбираться из «темноты» и преодолевать сложные испытания.

Напомним, ранее рок-музыканты сообщили, что запланированный прежде на май релиз альбома «Imploding the mirage» не состоится из-за того, что его не успевают завершить. Новую дату премьеры альбома исполнители еще не называли.